كوليمور: ليفربول بحاجة إلى فيرناندينيو وبديل لفيرمينو

كوليمور يتحدث عن احتياجات يورجن كلوب مع ليفربول الموسم المقبل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال كوليمور إن ليفربول في حاجة للعديد من التعاقدات خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك على الرغم من الموسم الناجح الذي قدمه الفريق.

وكان ليفربول قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بفوزه على مواطنه توتنهام السبت الماضي بهدفين للا شيء.

وفي ظل احتفالات جماهير ليفربول باللقب، تحدث كوليمور نجم الفريق السابق عن التدعيمات التي يحتاجها المدرب يورجن كلوب قبل الموسم الجديد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ يونيو ٢٠١٩

وقال كوليمور: "ليفربول في حاجة إلى لاعب ارتكاز صريح يلعب على الدائرة، فاطع كرات حقيقي، فيرناندينيو مثلًا أو لاعب يشبهه"

وأضاف: "بالنسبة للهجوم هو في حاجة لمهاجم بديل لفيرمينو، لاعب يستطيع القيام بنفس أدوار فيرمينو يعوضه في حال كان غير متوفر"

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يذكر أن ليفربول كان قد خسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من تحقيقه لـ 97 نقطة، حيث فاز به مانشستر سيتي برصيد 98 نقطة.