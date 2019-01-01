كوليبالي يقترب من الانتقال للفتح السعودي

الفتح يسعى لتدعيم دفاعه خلال الفترة المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى نادي الفتح السعودي، للتعاقد مع المالي ساليف كوليبالي، مدافع الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم دفاعه.

وكان كوليبالي خرج من حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي، وأعلن رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الفتح يسعى للتعاقد مع كوليبالي، لتدعيم دفاعه في النصف الثاني من الموسم لتحسين مركزه في الدوري.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات لموقع "كووورة"، أنه سيتم حسم موقف عرض الفتح من ضم كوليبالي خلال الساعات المقبلة.

وتوقفت إعارة ساليف كوليبالي إلى الشرطة العراقي، بسبب الخلافات المالية التي حدثت بين الطرفين في الأمتار الأخيرة من المفاوضات.

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وكان انضم كوليبالي للأهلي بداية الموسم الجاري، بعد طلب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للقلعة الحمراء الذي تمت إقالته.