كوليبالي يتفوق على مانيه ويتوج بجائزة أفضل لاعب

عام مميز لنجم نابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الاتحاد السنغالي اختياره لكاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، كأحسن لاعب سنغالي عن عام 2018 بعد منافسة مع مواطنه نجم ليفربول ساديو مانيه.

وشغل كوليبالي مؤخراً الصحف العالمية بعد واقعة تعرضه لهتافات عنصرية من جماهير إنتر في لقاء الفريقين وتلقيه البطاقة الحمراء للاحتجاج على حكم المباراة.

إنفانتينو: أتضامن مع كوليبالي وموت شخص بسبب الكرة مرفوض

أولى تصريحات صفقة تشيلسي الجديدة 🗣️ pic.twitter.com/wqocY1uVLP — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

هل يُصبح كوليبالي أغلى مدافع في التاريخ؟

وأعلن الاتحاد السنغالي تتويج كوليبالي بالجائزة، بينما حل مانيه ثانياً، ويوسف ساباليه، جناح بوردو الأيمن بالمرتبة الثالثة في التصويت.

ولم يفز كوليبالي بأي ألقاب مع نابولي، ولكن كان من أبرز لاعبي الفريق الذي نافس يوفنتوس للأسابيع الأخيرة على لقب الدوري الموسم الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية لقلب الدفاع لحدود المائة مليون يورو، وسط أحاديث عن اهتمام من قبل مانشستر يونايتد وبرشلونة بدفع المبلغ واستقطابه.

ويلعب كوليبالي مع نابولي منذ 2014 قادماً من جنك مقابل ما يقارب ثمانية ملايين يورو.