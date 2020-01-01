كوليبالي يتحكم في مصير سمولينج مع مانشستر يونايتد

المفاوضات مستمرة بين روما والنادي الإنجليزي

أصبح مصير كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد، المعار لروما، معتمداً بشكل كبير على إمكانية انضمام كاليدو كوليبالي للفريق الإنجليزي.

سمولينج انضم لروما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقدم مستويات مميزة مع الذئاب، ليقرر النادي الإيطالي التعاقد معه بشكل نهائي.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن الصفقة قد لا تتم بصورة كبيرة، بعد رفع مانشستر لسعر اللاعب بعد تألقه الملفت مع روما، للحصول على أكبر مقابل مادي نظير بيعه أو الحفاظ عليه للاستفادة منه.

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وأوضحت أن الوضع قد يتغير تماماً، في حالة نجاح يونايتد بمحاولاته للتعاقد مع كوليبالي من نابولي الصيف القادم، حيث سيصبح وقتها مجبراً على بيع أحد مدافعيه.

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الدولي السنغالي يبلغ سعره 100 مليون يورو، وهي القيمة التي سيحتاج مانشستر لتوفيرها، عن طريق المرونة في بيع سمولينج لروما بعيداً عن المغالاة التي شهدتها المفاوضات الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحضر لخطة انتقالات كبيرة في الصيف بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير، حيث يستهدف التعاقد مع كوليبالي، بالإضافة لتدعيمات أخرى منتظرة بخط الوسط مثل جيمس ماديسون صانع ألعاب ليستر سيتي أو نظيره جاك جريليش في أستون فيلا.