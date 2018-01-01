كوليبالي: نابولي سيعوض خسارة ليفربول بتحقيق الدوري الأوروبي

نابولي خرج بفارق الأهداف من دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، حزنه لوداع الفريق لدوري أبطال أوروبا، ولكنه أكد أنه سيعوض الأمر بمحاولة تحقيق بطولة الدوري الأوروبي.

وخسر نابولي بهدف نظيف أمام ليفربول مساء الثلاثاء ليتساوى الفريقان في النقاط ولكن قوانين الاتحاد الأوروبي أعطت بطاقة العبور للنادي الإنجليزي.

وقال كوليبالي مع "سكاي" بعد المباراة: "كانت مباراة مهمة، عرفنا أن ليفربول سيلعب للانتصار وحاولنا تطبيق نفس أفكارنا بمباراة الذهاب ولكن عانينا". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأتبع: "تلقينا هدف كان يمكن تلافيه، وأصابنا التوتر بعدها، حاولنا العودة وكنا قريبين من هذا جداً في النهاية، كنا نريد العبور، ولكن الآن علينا التعويض بالدوري الأوروبي".

وختم السنغالي: "سنفع كل شيء بوسعنا للتتويج بالدوري الأوروبي، ببعض من الإيمان سنحقق شيئاً مهماً هذا الموسم".

ويحتل نابولي حالياً المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولكن بفارق ثمان نقاط عن المتصدر يوفنتوس.