كوليبالي: نابولي؟ إنه بيتي

كوليبالي يعلن تمسكه بنابولي رغم المغريات

قال خاليدو كوليبالي قلب الدفاع الدولي السنغالي ونجم نادي نابولي إن فريق الجنوب الإيطالي لا يعد مجرد نادٍ يلعب له، بل أنه بيته الذي يشعر بالرغبة في الاستمرار فيه.

وكان نابولي قد مر بالعديد من الأزمات الإدارية والتي أنتجت مشاكل داخل الفريق سواء فيما يتعلق بالأداء أو النتائج التي تحقتت في الفترة الأخيرة.

ووسط أنباء تشير إلى احتمالية بيع النادي من قبل مالكه دي لاورينتس، وبعض الأخبار الي تتحدث عن رحيل عدد كبير من نجوم الفريق، تمسك كوليبالي بنابولي.

وقال النجم السنغالي: "أشعر بالرغبة في البقاء هنا، لا أفكر فيما يحدث ولا أفكر إلا في إصلاح ما يمكن من الأمور في الوقت الحالي ثم مستقبلي مع نابولي"

وأضاف: "نابولي ليس فريقًا بالنسبة لي، أشعر بالكثير من الحب تجاه الجميع هنا، الجماهير والمدينة وكل شيء، إنه بيتي الذي أرغب في الاستمرار فيه"

وتابع: "لقد عشنا العديد من اللحظات الصعبة في السنوات الماضية، ولكن بفضل الروح الموجودة هنا نجحنا في العودة وأصبحنا أكثر تماسكًا، نتمنى الاستمرار في ذلك وأثق في عودة الفريق مرة أخرى"

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يذكر أن نادي نابولي قد فشل في تحقيق الفوز لـ 6 مباريات متتالية، مما تراجع بالفريق إلى المركز السابع على سلم ترتيب الدوري الإيطالي.