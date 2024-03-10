كوليبالي: محظوظون بقضاء رمضان في السعودية، ولم أتوقع هذا التصرف من نيمار

مدافع الهلال سعيد بظروف اللعب في السعودية خلال رمضان

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أكد خاليدو كوليبالي سعادته بالتواجد مع فريقه الهلال واللعب في الدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه اتخذ القرار السليم رغم تلقيه عدة عروض أوروبية.

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المدافع السنغالي كان أحد نجوم نابولي وقد حظي بتجربة ليست ناجحة تمامًا مع تشيلسي قبل أن يختار الانتقال للهلال رغم ارتباط اسمه بعدد من الأندية أبرزها ريال مدريد ويوفنتوس.

كوليبالي تحدث لصحيفة آس الإسبانية عن قراره قائلًا "لقد وجدت السعادة مرة أخرى في السعودية، داخل وخارج الملعب. الأمور لم تسر كما يرام في تشيلسي، لم أكن معتادًا على عدم اللعب، ولذا حين وصلني العرض السعودي رأيت أن القرار الصحيح بقبوله وكان كذلك بالفعل".

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تابع "أنا سعيد هنا والدوري يتطور كثيرًا خاصة مع وجود هذا الكم من النجوم، الناس يُقللون من مستوى السعوديين وظنوا أننا هنا في إجازة لكنهم اكتشفوا بعد ذلك خطأ رأيهم. لقد فزت مع الهلال في 27 مباراة متتالية ولن نتوقف حتى حصد الألقاب".

وأضاف حول قضاء رمضان في السعودية "نحن محظوظون بقضاء رمضان في السعودية، حيث نلعب المباريات الساعة العاشرة مساءً تقريبًا، مما يمنحنا الوقت الكافي لاستعادة قوتنا. في أوروبا تلقيت الدعم خلال تلك الفترة، سواء في نابولي أو تشيلسي، وفي النهاية تمكنت من اللعب خلال رمضان هناك أيضًا".

وأخيرًا أشاد كوليبالي كثيرًا بزميله نيمار ونفى ما يُقال عنه، إذ قال "نيمار مدهش، ما يفعله أشبه بالسحر، يجعل كل شيء سهلًا في كرة القدم، أسأل نفسي حين أراه "هل أنا سيئ جدًا أم هو ممتاز جدًا؟"، الناس تقول عنه أنه يحب الاحتفال وغير منضبط لكني قابلت رجلًا يقظَا ومهذبًا ومحترفًا للغاية، إصابته كانت مؤسفة حقًا. لقد فاجأني بعد مباراة الاتحاد حين هنأني وأراد أن يأخذ قميصي كتذكار".

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