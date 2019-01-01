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الدوري الأوروبي

كوليبالي: الجميع في نابولي يشعر بالغضب بعد الخسارة من أرسنال

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تعهد بتصحيح الصورة مرة أخرى في مباراة الإياب
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي، وجود حالة من الغضب لدى فريقه بعد الخسارة من أرسنال الأسبوع الماضي.

نابولي خسر من أرسنال بثنائية نظيفة في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي، قبل مواجهته غداً مرة أخرى على ملعب سان باولو بالإياب.

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كوليبالي قال عن تلك المواجهة:"نشعر بالغضب بعد المستوى الذي ظهرنا به في لندن بكل تأكيد".

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وأضاف:"لقد أفسدنا الأمر والآن ندرك ما علينا فعله لإظهار قدراتنا الحقيقية في مباراة العودة".

وتابع:"لازالت الفرصة قائمة أمامنا من أجل التأهل، لدينا الإمكانيات الكافية لتخطي اللقاء بالنجاح".

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واستكمل السنغالي:"كل ما يجب علينا فعله هو الظهور بالحدية اللازمة ووضع الضغ على أرسنال من البداية".

وفي سياق متصل انضم له زميله خوزيه كاليخون، حيث كشف عن إجراء اجتماعاً بين لاعبي الفريق بعد مباراة الذهاب.

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