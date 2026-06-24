كولومبيا ضد البرتغال: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 11 هارد روك

ستنطلق مباراة كولومبيا ضد البرتغال في 27 يونيو 2026 الساعة 19:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و23:30 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة

تتصدر كولومبيا المجموعة K، وهي تدرك أنه إذا تجنبت الهزيمة في هذه المباراة، فستضمن صدارة المجموعة وستحصل على مباراة أسهل نظريًا في دور الـ32. أما البرتغال، فيجب عليها الفوز لتحتل صدارة المجموعة.

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مسيرة كولومبيا والبرتغال في كأس العالم حتى الآن

قدمت كولومبيا أداءً مقنعاً في فوزها 3-1 على أوزبكستان و1-0 على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي أظهر صلابة دفاعية كبيرة. سجل دانييل مونوز، الظهير الأيمن لفريق كريستال بالاس، هدفين في البطولة. ويبدو الثنائي الدفاعي في قلب الدفاع، دافينسون سانشيز وجون لوكومي، وحدة متماسكة، في حين يظهر نشاط كبير في خط الوسط من زميل مونوز في النادي جيفرسون ليرما ونجم راسينغ سانتاندير الشاب غوستافو بويرتا. وسيشكل الثلاثي الهجومي المكون من خames رودريغيز، ولويس سواريز لاعب سبورتينغ لشبونة، ولويس دياز لاعب بايرن ميونيخ المفعم بالحيوية، تحديات كبيرة للبرتغال.

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كان أداء المنتخب البرتغالي بطيئًا في البداية، حيث استهل البطولة بتعادل 1-1 مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المنظم جيدًا. لكنه كسر الجمود أمام أوزبكستان، وفاز 5-0، حيث سجل كريستيانو رونالدو ثنائية. وعلى غرار كولومبيا، تشكل البرتغال تهديدًا دائمًا من مراكز الظهيرين. فقد قدم جواو كانسيلو تمريرة حاسمة لهدف رونالدو الافتتاحي ضد الأوزبكيين، وسجل نجم باريس سان جيرمان نونو مينديز هدفاً من ركلة حرة مباشرة. وفي خط الوسط، يمتلك الفريق ثروة هائلة من المواهب، حيث يتواجد ثنائي باريس سان جيرمان جواو نيفيس وفيتينها في قلب الملعب، بينما يلعب برونو فرنانديز في مركز رقم 10. قد يكون مكان بيدرو نيتو مهددًا، وقد يستفيد رافا ليو من ذلك بعد ظهوره القصير الذي توج بهدفه في الجولة الثانية. ومن المتوقع أيضًا عودة برناردو سيلفا إلى التشكيلة الأساسية.

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التشكيلة المتوقعة

كولومبيا: فارغاس؛ مونيوز، سانشيز، لوكومي، موجيكا؛ بويرتا، ليرما، أرياس؛ رودريغيز، سواريز، دياز.

البرتغال: كوستا؛ كانسيلو، دياس، فيغا، مينديز؛ نيفيس، فيتينها؛ سيلفا، فرنانديز، ليو؛ رونالدو.

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قائمة كولومبيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: كاميلو فارغاس (أطلس)، ألفارو مونتيرو (فيليز سارسفيلد)، ديفيد أوسبينا (أتلتيكو ناسيونال)

المدافعون: دافينسون سانشيز (غالطة سراي)، جون لوكومي (بولونيا)، ييري مينا (كالياري)، ويلر ديتا (كروز أزول)، دانييل مونيوز (كريستال بالاس)، سانتياغو أرياس (إنديبندينتي)، يوهان موجيكا (مايوركا)، ديفر ماتشادو (نانت)

لاعبو خط الوسط: ريتشارد ريوس (بنفيكا)، جيفرسون ليرما (كريستال بالاس)، كيفن كاستانو (ريفر بليت)، خوان كاميلو بورتيلا (أتلتيكو بارانينسي)، غوستافو بويرتا (راسينغ دي سانتاندر)، جون أرياس (بالميراس)، خورخي كاراسكال (فلامنغو)، خوان فرناندو كوينتيرو (ريفر بليت)، جيمس رودريغيز (مينيسوتا يونايتد)، جامينتون كامباز (روزاريو سنترال)

المهاجمون: خوان كاميلو هيرنانديز (ريال بيتيس)، لويس دياز (بايرن ميونيخ)، لويس سواريز (سبورتينغ)، كارلوس أندريس غوميز (فاسكو دا غاما)، جون كوردوبا (كراسنودار).

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تشكيلة البرتغال المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، خوسيه سا (وولفز)، روي سيلفا (سبورتينغ)، ريكاردو فيلهو (جينكلربيرليجي).

المدافعون: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، ماتيوس نونيس (مانشستر سيتي)، روبن دياس (مانشستر سيتي)، نيلسون سيميدو (فنربخشة)، جواو كانسيلو (برشلونة)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، غونكالو إيناسيو (سبورتينغ)، ريناتو فيغا (فياريال)، توماس أراوجو (بنفيكا).

لاعبو الوسط: روبن نيفيس (الهلال)، سامو كوستا (مايوركا)، جواو نيفيس (باريس سان جيرمان)، فيتينها (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

المهاجمون: كريستيانو رونالدو (النصر)، جواو فيليكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ)، فرانسيسكو كونسيكاو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، رافائيل ليو (ميلان)، غونكالو غويديس (ريال سوسيداد)، غونكالو راموس (باريس سان جيرمان).

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أخبار الفريق والتشكيلة

يدرب منتخب كولومبيا نستور لورينزو، على الرغم من عدم توفر أي معلومات حالية عن التشكيلة المحتملة أو الإصابات أو حالات الإيقاف لهذه المباراة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يعلن روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، عن أي تشكيلة مؤكدة أو قائمة بالإصابات أو حالات الإيقاف في هذه المرحلة. وسيتم توفير التحديثات فور توفرها قبل المباراة في ميامي.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

تأتي كولومبيا وهي في حالة ممتازة مؤخرًا، بعد أن فازت بثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة. وكانت آخر نتائجها هي الفوز 3-1 على أوزبكستان في مرحلة المجموعات بكأس العالم يوم 18 يونيو، إلى جانب انتصارات ودية سابقة على الأردن (2-0) وكوستاريكا (3-1). وجاءت هزيمتاها الوحيدتان في هذه السلسلة أمام فرنسا (3-1) وكرواتيا (2-1) في مباريات ودية أُقيمت في مارس. وسجلت كولومبيا تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس، بينما استقبلت شباكها ستة أهداف.

ويُظهر سجل البرتغال الأخير تعادلاً واحداً وثلاث انتصارات في آخر أربع مباريات أكملتها، على الرغم من أن التعادل الافتتاحي في كأس العالم مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في 17 يونيو ألقى بظلاله على مسيرة قوية قبل البطولة. وفاز فريق مارتينيز على نيجيريا 2-1 وتشيلي 2-1 في مباراتين وديتين متتاليتين في يونيو، كما سجل فوزًا 2-0 خارج أرضه على الولايات المتحدة الأمريكية في مارس. وتعادل 0-0 مع المكسيك في مباراته الأخرى في مارس. وسجلت البرتغال ستة أهداف في آخر خمس مباريات لها، بينما استقبلت أربعة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين كولومبيا والبرتغال ضمن مجموعة البيانات المقدمة. سيتم تحديث السجلات الرسمية قبل انطلاق المباراة.

الترتيب

في المجموعة K، تحتل كولومبيا حالياً المركز الأول بينما تحتل البرتغال المركز الثالث، مما يعني أن كلا الفريقين لديهما دوافع واضحة للفوز بهذه المباراة الأخيرة في دور المجموعات.