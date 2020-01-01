رسميًا | يوفنتوس يعلن التعاقد مع كولوسيفسكي ويعيره إلى بارما

البيانكونيري كشف قيمة الصفقة

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع ديان كولوسيفسكي، لاعب أتالانتا المعار لبارما، ليكون أول الصفقات الشتوية للبيانكونريري.

وخضع اللاعب للكشف الطبي صباح اليوم، الخميس، بعد أن كان مطلوبًا في صفوف إنتر.

وذكر بطل الدوري الإيطالي في بيان رسمي إتمام التعاقد مع السويدي مقابل 35 مليون يورو يتم دفعها على مدى 5 سنوات مالية، بالإضافة إلى 9 ملايين حوافز إضافية.

كما أكد النادي توقيع العقد حتى 2024 على أن يتم إعارة اللاعب لنهاية الموسم إلى بارما الإيطالي.

UFFICIALE | Dejan Kulusevski è un giocatore della !

➡️ https://t.co/SnkMHHZsmy pic.twitter.com/jSwZVus6ig — JuventusFC (@juventusfc) January 2, 2020

جدير بالذكر أن كولوسيفسكي، نجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة سبعة آخرين مع بارما خلال 19 مباراة خاضها الموسم الحالي.