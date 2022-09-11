كولر: جئت للتغيير .. وأحتاج مساندة الجميع

مدرب الأهلي الجديد يتحدث عن طموحاته

تحدث المدرب السويسري مارسيلو كولر؛ المدير الفني الجديد لفريق النادي الأهلي، عن طموحاته مع الفريق، كاشفًا عن الفكرة التي أخذها عن الفريق قبل قدومه.

ماذا قال مدرب الأهلي الجديد؟

كولر قال خلال تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الأهلي: "أنا سعيد جدًا بهذه الخطوة وأصدقائي والجهاز المعاون كانوا سعداء بالقدوم إلى القاهرة والعمل بالنادي الأهلي، ويجب أن نبذل كل ما لدينا واستغلال هذه الفرصة الرائعة للنجاح في هذا النادي الكبير".

وتابع: "أعرف أن النادي الأهلي هو الأفضل في إفريقيا ونحن سعداء بوجودنا هنا، وسيبذل اللاعبون كل ما لديهم داخل الملعب لتحقيق النجاح".

المدرب السويسري أضاف: "بالطبع وجودنا كمدربين في النادي الأكبر في إفريقيا هو تحدي كبير بالنسبة لنا، وقمت بالتدريب في النمسا وألمانيا والأمور مختلفة وهذا تحدي كبير بالنسبة لنا، ووصلت إلى المطار وركبت السيارة وقدمت إلى النادي، وما وجدته كان ساحرًا ونسعى لتقديم الأفضل".

مارسيلو واصل: "تحدثت مع رئيس النادي الذي كان لاعبًا لكرة القدم، عرض علي تدريب الأهلي، وشاهدت عدد من مباريات الفريق وحصلت على بعض المعلومات، ولكن بالطبع على أرض الواقع مختلفة عما نشاهده في التلفزيون".

واستطرد قائلًا: "حين نشاهد اللاعبين على أرض الملعب يمكننا تكوين وجهة نظر عن جودة اللاعبين وما يستطيعون تطبيقه، وكونت بعض الملاحظات لا يمكنني الإفصاح عنها الآن، وهناك بعض الأمور التي أريد تغييرها".

واختتم مدرب الأهلي الجديد تصريحاته قائلًا: "أحتاج للمساندة والدعم من الجميع، ويجب أن يقدم الجميع كل شيء لتحقيق النجاح والفريق يجب أن يكون لديه حمية من أجل تحقيق كال ما نريده".

وتولى كولر مهمة تدريب الأهلي، خلفًا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، الذي تمت إقالته بعد نهاية الدوري المصري الممتاز 2021-2022.