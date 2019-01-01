كولاسيناك يعلق على واقعة الاعتداء عليه وأوزيل

واقعة مؤسفة تعرض لها الثنائي في لندن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد سياد كولاسيناك، لاعب أرسنال، للحديث عن واقعة الاعتداء عليه وزميله مسعود أوزيل في شوارع لندن من قبل مسلحين.

وحدثت الواقعة الشهر الماضي عندما تم إيقاف ثنائي أرسنال في شوارع العاصمة الإنجليزية من قبل عدد من المسلحين، ولكن تصدى لهم كولاسيناك.

وقامت الشرطة بفتح تحقيق في القضية، وغاب الثنائي عن مباريات وتدريبات الفريق بسبب وجود تهديدات لهما، دون أن يتم الكشف عن التفاصيل.

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وقال البوسني للصحافة: "سعيد بالعودة للمشاركة، الأمر نفسياً كان صعباً، فوتنا التدريبات عدة مرات، ولكن عوضت الأمر، المهم هو العودة".

وأضاف: "لا أريد الحديث عن ما حدث بالتفصيل، ما حدث قد حدث وأصبح في الماضي، الأمر مشابه بالنسبة لمسعود، عدنا ونريد التركيز على اللعب".

ويواجه أرسنال مساء الخميس إينتراخت فرانكفورت ضمن الدوري الأوروبي، اللقاء الذي سيغيب عنه أوزيل بعدما لم يستدعيه المدرب أوناي إيمري.