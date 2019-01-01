كولاسيناك: نريد الفوز بكل المباريات وإيمري يساعدنا كثيرًا

سياد كولاسيناك ظهير فريق أرسنال يؤكد على صعوبة الفترة المقبلة من الموسم وأهمية تحقيق الفوز في أكبر عدد ممكن من المباريات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البوسني سياد كولاسيناك نجم فريق أرسنال على صعوبة الفترة المقبلة من الموسم بالنسبة للفريق بكل البطولات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق سيكون أمامه العديد من الاختبارات الصعبة للغاية في الفترة المقبلة.

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وقال كولاسيناك: "نحن في مركز جيد في الوقت الحالي، لقد لعبنا كرة قدم جيدة في الفترة الماضية وكانت مكافئتنا هي تحقيق الفوز في عدد من المباريات".

وأضاف: "الأجواء حاليًا في النادي ومركز التدريبات إيجابية للغاية، علينا أن ننظر لأنفسنا ونقوم بتقديم كل ما نستطيع أن نقدمه في الفترة المقبلة".

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واختتم: "نريد أن نحقق أكبر عدد ممكن من النقاط، لدينا سبع مباريات قوية للغاية ونريد أن نفوز بأكبر عدد منهم، لكن في الدوري الإنجليزي كل شيء ممكن، ولدينا مدرب جيد للغاية".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.