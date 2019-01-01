كولاسيناك: لم نحسم التأهل بعد ولدينا جوع للفوز بالدوري الأوروبي

تعرف على تصريحات كولاسيناك حول الفوز على نابولي في الدوري الأوروبي

أكد سياد كولاسيناك، مدافع أرسنال، أنّ الفريق يمتلك رغبة كبيرة في حصد بطولة الدوري الأوروبي محذرًا من التراجع في مباراة نابولي في إيطاليا.

ونجح أرسنال في تحقيق فوزًا مهمًا قبل لقاء الإياب في سان باولو بإيطاليا، بهدفين نظيفين من توقيع رامسي وتوريرا.

وقال كولاسيناك في تصريحات للموقع الرسمي لأرسنال: "بدأنا المباراة بصورة جيدة ونستحق تسجيل هدفين في الشوط الأول والأجمل هو الخروج بشباك نظيفة".

وتابع: "أعددنا للمباراة ضد نابولي بصورة جيدة ودرسنا نقاط الضعف والقوة وأظهرنا ذلك داخل الملعب وكان الفريق الأفضل".

أنشيلوتي متفاجئ من أداء لاعبيه أمام أرسنال

قد يندمون يا أرون لأنهم تركوك ترحل 💁‍♂️



📊 منذ الموسم الماضي

رامسي ساهم بشكل مباشر في 8⃣ أهداف بالدوري الأوروبي 🎯



⚽️ سجّل 6⃣

🅰️ صنع 2⃣ #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/W5G0Vmu560

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

اللاعب البوسني أشار إلى أنّ الخروج بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب أمر إيجابي ولكنّه لا يحسم التأهل موضحًا ضرورة التركيز في لقاء العودة.

واختتم: "لدينا جوع كبير للفوز بهذه البطولة ولكن الطريق لا يزال طويلًا ونحاول التعامل مع كل مباراة على حدة لأجل حصد اللقب".

أرسنال يعاني على مستوى استقبال الأهداف خارج قواعده، إذ حقق الجانرز الفوز خارج الديار في 9 مباريات فقط من أصل 21 لقاء.