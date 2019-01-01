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الدوري الأوروبي

كولاسيناك: لم نحسم التأهل بعد ولدينا جوع للفوز بالدوري الأوروبي

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تعرف على تصريحات كولاسيناك حول الفوز على نابولي في الدوري الأوروبي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد سياد كولاسيناك، مدافع أرسنال، أنّ الفريق يمتلك رغبة كبيرة في حصد بطولة الدوري الأوروبي محذرًا من التراجع في مباراة نابولي في إيطاليا.

ونجح أرسنال في تحقيق فوزًا مهمًا قبل لقاء الإياب في سان باولو بإيطاليا، بهدفين نظيفين من توقيع رامسي وتوريرا.

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وقال كولاسيناك في تصريحات للموقع الرسمي لأرسنال: "بدأنا المباراة بصورة جيدة ونستحق تسجيل هدفين في الشوط الأول والأجمل هو الخروج بشباك نظيفة".

وتابع: "أعددنا للمباراة ضد نابولي بصورة جيدة ودرسنا نقاط الضعف والقوة وأظهرنا ذلك داخل الملعب وكان الفريق الأفضل".

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اللاعب البوسني أشار إلى أنّ الخروج بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب أمر إيجابي ولكنّه لا يحسم التأهل موضحًا ضرورة التركيز في لقاء العودة.

واختتم: "لدينا جوع كبير للفوز بهذه البطولة ولكن الطريق لا يزال طويلًا ونحاول التعامل مع كل مباراة على حدة لأجل حصد اللقب".

 أرسنال يعاني على مستوى استقبال الأهداف خارج قواعده، إذ حقق الجانرز الفوز خارج الديار في 9 مباريات فقط من أصل 21 لقاء.

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