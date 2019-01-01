كوكي: كرة القدم الجميلة تُلعب فقط في برشلونة

تعرف على تصريحات كوكي حول برشلونة

أكد كوكي، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، أنّ برشلونة هو الفريق الوحيد الذي يقدم كرة ممتعة في الآونة الأخيرة.

برشلونة حصد بطولة الدوري الإسباني يوم السبت الماضي بعد الفوز على ليفانتي بهدف نظيف.

وقال كوكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: قدمنا موسمًا جيدًا ولم نخسر مباريات صعبة وكنا محبطين فقط مما حدث أمام يوفنتوس والخروج من الكأس أمام جيرونا وكذلك خسارة الديربي أمام ريال مدريد".

وتابع: "بالنسبة لي، لعب كرة القدم الجميلة موجود في برشلونة فقط، لقد حقق الدوري وهو المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا. لو أنّ ليونيل ميسي في أفضل أحواله فلن يستطيع أحد إيقافه. لا يوجد أحد مثل البولجا ولن يوجد مثيل له في المستقبل".

كوكي اعترف أنّ ريال بلد الوليد يستحق الحصول على ركلة جزاء في المباراة الأخيرة وأنّ تقنية الفيديو بحاجة للتحسن لمساعدة الجميع.

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وأردف: "أنطوان جريزمان لديه عقد معنا وهو سعيد بالتواجد في الفريق ولا أعتقد أنّ لديه الرغبة للرحيل، كما أنّ دييجو سيميوني هو من أعادنا إلى الواجهة وصنع فريقًا منافسًا".

واختتم: "في الموسم المقبل لو رحل دييجو جودين سأكون أنا القائد. إنها مهمة صعبة للغاية وسوف أحاول بذل كل ما لديّ للسير على خطى السابقين مثل جابي وراؤول جارسيا وأنطونيو لوبيز".

جدير بالذكر أنّ جودين اتفق مع إنتر الإيطالي على الانضمام له بالمجان بنهاية الموسم الحالي.