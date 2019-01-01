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كوكي: حان وقت التغلب على ريال مدريد

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كوكي يتحدث عن ضرورة الفوز على ريال مدريد قبل الديربي

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال نجم وسط أتلتيكو مدريد كوكي إن هذا الوقت هو المناسب من أجل التغلب على الجار اللدود ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على واندا ميتروبوليتانو من أجل ملاقاة أتلتيكو مدريد مساء الغد في قمة الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وحول المواجهة المنتظرة، قال كوكي إن الوقت الحالي يعتبر هو المثالي من أجل التغلب على ريال مدريد لأول مرة على ملعب واندا ميتروبوليتانو الجديد.

ولم يتمكن أتلتيكو مدريد من الفوز على ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو منذ افتتاحه، حيث تعادل في مواجهة موسم 2018، وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الموسم الماضي.

وأضاف كوكي: "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين ونعيش حالة جيدة، ونحتاج إلى الفوز بكل المباريات وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب"

وتابع: "مباراة الديربي دائمًا ما تكون مواجهة خاصة ولها حسابات مختلفة عن بقية المباريات، الفوز بها يمنح شعورًا خاصًا، هي أكثر من مجرد ثلاثة نقاط"

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يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني حاليًا برصيد 14 نقطة، بينما يحل أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عنه.

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