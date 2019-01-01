كوكي بعد مباراة إشبيلية: إنّه مجرد تعادل

تعرف على تصريحات كوكي بعد التعادل مع إشبيلية في قمة الجولة 18 من الليجا

قلل كوكي، لاعب أتلتيكو مدريد، من التعادل أمام إشبيلية في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وسام بن يدر سجل هدف إشبيلية قبل أن يرد عليه أنطوان جريزمان ويحرز هدف التعادل. اختيارات المحررين ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

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وقال كوكي في تصريحات عقب المباراة: "الأمر ليس كارثيًا كما يصوره البعض. نحن نلعب أمام فريق قوي على ملعب صعب ومن الجيد الخروج بنقطة".

وتابع: "قدمنا مباراة جيدة وبالأخص في الشوط الثاني بعد أن دخلنا في رتم اللقاء، ولو سجل أنطوان كرة في الدقائق الأخيرة من المباراة لربما حققنا الفوز".

الدولي الإسباني أوضح أنّ فريقه يسير بخطى جيدة في الليجا خلال الموسم الجاري.

🗓️ 6/1/2018:



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🏟 44 مباراة

⚽️ 15 هدف

🎯 10 تمريرات حاسمة



الثلاثية المحلية: الدوري - الكأس - السوبر 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/l5RcbuP4Go — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2019

واختتم: "جريزمان لاعب هام للغاية بالنسبة للفريق ويمتلك قدرات خاصة تمكننا من حصد الكثير من النقاط. نحن سعيدون بامتلاكه".

وكان جريزمان أحرز هدفًا من ركلة حرة في نهاية الشوط الأول.