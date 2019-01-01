كوكي: أتلتيكو مستعد للحرب الأخيرة ضد برشلونة

تعرف على تصريحات كوكي قبل مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

اعتبر كوكي، لاعب أتلتيكو مدريد، مواجهة برشلونة بمثابة الطلقة الأخيرة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

برشلونة يستضيف أتلتيكو مدريد مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الليجا.

وقال كوكي في تصريحات لشبكة beIN Spots: "سوف نبذل كل ما لدينا لأجل الفوز في المباراة، إنّها رصاصتنا الأخيرة في الموسم".

وتابع: "في الأسابيع الأخيرة وصلنا إلى قمة مستوانا، لكن أرادنا دائمًا تحقيق الانتصار ولكن لنكون واقعيين هناك فرق في مراكز متقدمة كثيرًا عنا".

القائد الثاني للروخي بلانكوس سلط الضوء على أهمية الفرنسي أنطوان جريزمان للفريق مشيرًا إلى استمراره في قلعة واندا ميتروبوليتانو.

🌟 لحظة قد ينتظرها الكثير من جماهير برشلونة 👇 pic.twitter.com/80VhtCbRJs — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

وواصل: "ألفاو موراتا أضاف الكثير للفريق ووجوده ضروريًا دون أي شك".

وكان موراتا ودييجو كوستا قد تعرضا لإصابة ربما تبعدهما عن المشاركة أمام برشلونة.

النادي الكتالوني مستمر في صدارة الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.