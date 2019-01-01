كوكي: أتلتيكو دائماً يتعرض لأمر ما أمام برشلونة في كامب نو

كوستا طُرد بعد نصف ساعة من المباراة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق كوكي، نجم أتلتيكو مدريد، على سقوط فريقه أمام برشلونة في قمة الليجا وقال إن فريقه دائماً يتعرض لشيء في كل زيارة لكامب نو.

وسقط أتلتيكو بهدفين نظيفين مساء السبت بعدما تعرض دييجو كوستا، مهاجم الفريق، للطرد إثر تعديه لفظياً على حكم اللقاء.

وقال كوكي مع "موفيستار": "برشلونة يعتبر فاز بالدوري، كانت مباراة غريبة، كنا جيدين حتى الطرد، كل التفاصيل كانت لمصلحتهم".

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هدف على طريقة الكبار 💫

وأكمل: "كل مرة نأتي هنا يحدث أمراً ما، تعرضنا لسبع بطاقات حمراء في 11 مباراة، وليسوا كلهم عادلين، لا أعرف ماذا فعل كوستا لم أر اللقطة".

وأتبع: "سنتحدث معه ويخبرنا، الآن نحن تحت تأثير حرارة المباراة والحديث سيكون بين اللاعبين فقط، طبيعي أن تنحني تحت ضغط أحد أفضل أندية العالم".

واختتم: "الهدف الآن هو الفوز الأحد المقبل ومحاولة إنهاء الدوري في أعلى ترتيب ممكن".

وارتفع الفارق بين الفريقين إلى 11 نقطة لصالح برشلونة في صدارة ترتيب الليجا بعد انتصار مساء السبت.