كوكوريلا يرد على اتهامه بالإساءة العنصرية لمدافع ريال مدريد

هكذا دافع كوكوريلا عن نفسه

تكفل لاعب خيتافي مارك كوكوريلا بالدفاع عن نفسه، بعد اتهامه من قبل وسائل الإعلام المدريدية بتوجيه إساءة عنصرية للمدافع البرازيلي ميليتاو.

وتشاجر كوكوريلا مع مدافع ريال مدريد مع بداية الشوط الثاني، بعد تسديدة لاعب خيتافي التي ارتطمت في ساق ميليتاو ثم في يده، ليفقد كوكوريلا السيطرة على أعصابه.

وركض نحو الحكم للمطالبة باحتساب خطأ على ميليتاو، وسط احتجاج الأخير، لتنشب بينهما المشاجرة الكلامية، التي أسفرت عن اتهام بـ21 عامًا بالإساءة العنصرية للوافد الجديد على اللوس بلانكوس.

وقالت العديد من المصادر والمنابر الإعلامية المحسوبة على النادي الميرينغي، إن لاعب خيتافي أهان ميليتاو قائلاً "أغلق فمك أيها القرد اللعين".

وفي الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن شعور المسؤولين في الريال بالضيق والغضب من سلوك لاعب الجيران، لدرجة التفكير في تقديم شكوى ضد كوكوريلا، خرج المعار من برشلونة للدفاع عن نفسه، بتغريدة عبر منصته على "تويتر".

وغرد قائلاً "أود أن أوضح للجميع أنني لم أوجه أي إهانة لميليتاو، كانت كلماتي أسكت فمك اللعين".

وأضاف "أعتذر لأي شخص شعر بالإهانة، هذه هي العبارة الوحيدة التي أدليت بها وسأدلي بها. شكرًا".

وكان الريال قد فاز بنتيجة المباراة بهدفين نظيفين، ليقفز إلى صدارة الليجا بشكل مؤقت بالوصول للنقطة الـ40، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة.