"كوكوريا للكرة الذهبية" .. مدرب بايرن ميونخ السابق يرشح نجم ريال مدريد للجائزة

يوم الاثنين، تتجه أنظار عالم كرة القدم نحو منطقة والثامستو في لندن، حيث تُمنح جائزة الكرة الذهبية مساءً في مسرح بالاديوم بأوكسفورد سيركس. ويرى كثير من الخبراء أن مهاجم بايرن ميونخ هاري كين هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بها. لكن ماجاث يضع اسماً آخر في ذهنه.

فصاحب الـ73 عاماً، الذي درّب حامل الرقم القياسي في الألقاب بألمانيا من 2004 إلى 2007، كان ليمنح الجائزة المرموقة لأفضل لاعب كرة قدم في العالم إلى مارك كوكوريا، وهو اسم غير متوقع.

وفي معرض شرحه لاختياره لصحيفة بيلد، قال ماجاث: «إنه عالمي المستوى كظهير أيسر، حاضر دائماً، قوي في تغطية المساحات ولا يخسر تقريباً أي ثنائية».

وأضاف موضحاً اختياره لصحيفة بيلد. «إنه يغلق جهته ويتقدم أيضاً للأمام. وقد كان له دور كبير في تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم».

وسيكون كوكوريا فائزاً مفاجئاً، إذ يبرز كيليان مبابي ولامين يامال ومايكل أوليسي بين أبرز المرشحين إلى جانب كين. ولم يفز أي مدافع بالكرة الذهبية منذ أن حققها فابيو كانافارو قبل 20 عاماً.

ماذا قال فيليكس ماجاث عن رودري وفابيان رويز؟

وضع ماجاث رودري في المركز الثاني، واصفاً إياه بأنه «صانع ألعاب الوسط لإسبانيا الذي اختير عن جدارة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم». ويحتل فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا المركز الثالث في قائمته.

وعن فابيان رويز، قال ماجاث: «بطل العالم الإسباني الثالث في قائمة المفضلين لدي».

وأضاف: «شريك قوي لرودري ومسؤول جزئياً عن التوازن والاستقرار في طريقة لعبهم. كما أنه توّج بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس».