كوكا يسجل لأولمبياكوس أمام لاريسا .. وإصابة مقلقة قبل معسكر منتخب مصر

كوكا من القوام الأساسي لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة

تعرض الدولي أحمد حسن كوكا نجم أولمبياكوس اليوناني للإصابة في لقاء فريقه أمام لاريسا، ضمن منافسات دوري السوبر اليوناني ضمن الجولة 26.

أحمد حسن كوكا ضمن المحترفين الذين تم إعلانهم مؤخرًا من قبل حسام البدري، لمعسكر مارس والذي سينطلق خلال أيام من الآن، بجانب محمد صلاح ومحمد النني ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي.

وتمكن كوكا من إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء سددها بنجاح ليضع فريقه في المقدمة خلال شوط اللقاء الأول.

وخرج كوكا عقب تسجيل الهدف الأول لأولمبياكوس، بسبب الإصابة التي لحقت به، حيث أشارت بعض التقارير اليونانية إلى أنها إصابة عضلية.

ومن المؤكد سيتواصل منتخب مصر خلال الساعات المقبلة بلاعبه الدولي من أجل معرفة آخر مستجدات حالته، وهل يستطيع أن يتواجد ضمن قوام المنتخب أم لا في معسكر مارس؟

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجُزر القمر، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة على التوالي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.