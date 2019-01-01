كوكا يتحدث عن الهاتريك مع أولمبياكوس وإمكانية التتويج بالدوري اليوناني

كوكا يقدم مستوى مميز مع أولمبياكوس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث المصري أحمد حسن "كوكا"، مهاجم أولمبياكوس اليوناني عن إحرازه ثلاثة أهداف "هاتريك" في فوز فريقه على أوفي كريت بالدوري اليوناني.

وكان كوكا من ضمن اللاعبين المتواجدين في معسكرات منتخب مصر في عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق، قبل مجييء المكسيكي خافيير أجيري.

وقال كوكا في تصريحات صحفية: "ثلاثية اليوم هي الثانية لي في مسيرتي، وأسعى للتسجيل المزيد دائمًا".

وتابع مهاجم أولمبياكوس: "أشعر بالسعادة كثيرًا بعد تسجيل الهاتريك، ولكن الأهم هو استطاعت مساعدة فريقي في تحقيق الفوز بالمباراة".

وأضاف كوكا: "قدمنا كل ما لدينا خلال المباريات الأخيرة، لتحقيق الانتصارات والتقدم في المراكز، ونرغب بالفعل في تحقيق الدوري ولكنه صعب حاليًا".

واختتم المصري تصريحاته: "علينا في الوقت الحالي التركيز للتتويج بكأس اليونان، والحصول على المركز الثاني في بطولة الدوري".

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وسجل كوكا خلال أخر 7 مباريات مع أولمبياكوس، في جميع البطولات، 6 أهداف أخرهم هاتريك أمس الثلاثاء ببطولة الدوري أمام أوفي كريت.