كوكا بدلاً من محسن.. ثلاثة تغييرات في تشكيل مصر لمواجهة أوغندا
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أعلن منتخب مصر عن تشكيله لمواجهة أوغندا في الجولة الثالثة لدور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.
وشهد التشكيل خروج مروان محسن مهاجم المنتخب ليحل أحمد حسن كوكا على حسابه، فيما ترك المدافع محمود علاء مقعده لباهر المحمدي.
أيضاً كان لطارق حامد ارتكاز الزمالك نصيباً في تلك الراحة، حيث حل نبيل عماد "دونجا" بدلاً منه.
وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي - أحمد المحمدي - أحمد حجازي - باهر المحمدي - أيمن أشرف - نبيل عماد - محمد النني - محمد صلاح - عبد الله السعيد - تريزيجيه - كوكا
إليكم تشكيل منتخبنا الوطني في مواجهة أوغندا 🇪🇬🇺🇬#مصر_٢٠١٩ #Egypt2019 pic.twitter.com/bAMHpYUqGi— EFA.eg (@EFA) June 30, 2019
فيما أتى تشكيل أوغندا على النحو التالي..
أونيانجو - وادادا - أواني - واسوا -والوسمبي - أزيرا - فاروق مية - أوتشو - لومالا - كيامبادي - أوكوي