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كوفاسيتش يفضل البقاء في تشيلسي على العودة لريال مدريد

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ما دور زيدان في قرار كوفاسيتش بشأن البقاء في تشيلسي؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حسم ماتيو كوفاسيتش، لاعب ريال مدريد المعار لصفوف تشيلسي، قراره بشأن الانضمام إلى الملكي بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق,

كوفاسيتش معار إلى صفوف تشيلسي دون خيار أحقية الشراء بنهاية الموسم.

وعلم Goal أنّ كوفاسيتش يرغب في الاستمرار تحت قيادة ماوريسيو ساري ولا يود العودة إلى صفوف ريال مدريد خاصة بعد تولي زيدان قيادة الفريق.

ويعلم الكرواتي أنّ مصيره سيكون دكة البدلاء في البلانكوس لذلك يفضل الحصول على دقائق لعب أكثر مع البلوز.

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وقد يضطر كوفاسيتش إلى العودة إلى "سانتياجو برنابيو" وذلك بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم على تشيلسي وحرمانه من التعاقدات كما لا يوجد بند أحقية الشراء.

وقدّم تشيلسي طلبًا بتأجيل الإيقاف ومنح الفريق فرصة جلب صفقات في الصيف المقبل وسوف يتم النظر في القرار يوم 11 أبريل المقبل.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي رفض التخلي عن فيكتور موسيس لصالح فناربخشه التركي مقابل 5 ملايين يورو.

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