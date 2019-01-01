كوفاسيتش يسعى للبقاء في البريميرليج بعد نهاية إعارته مع تشيلسي

الدولي الكرواتي لا يريد العودة مرة أخرى لريال مدريد الصيف المقبل

يسعى لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، للبقاء في الدوري الإنجليزي بعد نهاية فترة إعارته لتشيلسي.

كوفاسيتش انضم للبلوز قادماً من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال الصيف الماضي.

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تشيلسي لا يمتلك أحقية شراء اللاعب بعد نهاية إعارته، كما أنه موقوف من التعاقد مع أي لاعبين جدد طوال الموسم القادم.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن كوفاسيتش يريد الانتقال لنادي آخر في البريميرليج بعد انتهاء إعارته مع البلوز.

صاحب الـ24 عاماً لا يرغب في العودة لريال مدريد، لإيمانه أن فرصته لا تبدو متاحة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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الدولي الكرواتي شارك في 29 مباراة كأساسي مع تشيلسي و11 كبديل في جميع البطولات، وظهر بمستوى طيب في معظم المناسبات.

فرصة التعاقد مع كوفاسيتش تبدو مغرية للعديد من الأندية الإنجليزية، أبرزها أرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد وسيتي، حيث من المتوقع دخولهم السوق من أجل ضم لاعب وسط جديد.