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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

كوفاتش يوضح مستقبله في بايرن ميونخ موقف نوير من نهائي الكأس

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Christof STACHE
نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يؤكد أنه يسعى للاستمرار في بايرن ميونخ طوال فترة تعاقده مع الفريق.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ على سعيه للاستمرار في صفوف النادي البافاري حتى نهاية تعاقده الحالي مع الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوفاتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة يوم السبت المقبل ضد فرانكوفرت.

وقال كوفاتش: "عقدي مع بايرن ميونخ مستمر لمدة عامين إضافيين بعد ذلك الصيف، وأنا أريد أن أستمر هنا حتى نهايته، لم أستسلم أبدًا في حياتي ولن أفعل ذلك الآن".

وأضاف: "لقد حقق الفريق تطورًا واضحًا منذ التعادل أمام دوسلدورف في الخريف الماضي، أخذنا الطريق الصحيح وأتوقع أن نستمر فيه بالموسم المقبل.

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وأكمل عن موقف نوير: "لن يكون متاحًا لمواجهة فرانفكورت، لكنه يتقدم في العلاج بشكل جيد وحالة الفخذ طيبة، لكن علينا أن نرى كيف ستسير الأمور قبل نهائي الكأس".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ في حاجة لتحقيق الفوز أمام فرانفكورت من أجل حسم لقب الدوري الألماني على حساب بروسيا دورتموند أقرب منافسيه.

 

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