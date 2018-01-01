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دوري أبطال أوروبا

كوفاتش ينهي الجدل حول بافارد ويكشف أهمية ليفاندوفسكي وكومان

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Boris Streubel
الكرواتي يريد أن ينهي دور المجموعات بدوري الأبطال في الصدارة

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث المدير الفني الكرواتي، نيكو كوفاتش، لبايرن ميونيخ الألماني، عن لقاء أياكس الهولندي، وسوق الانتقالات الشتوية للفريق البافاري.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع الفريق الهولندي، على قمة المجموعة لحسم هوية المتصدر في الجولة الأخيرة.

ويبتعد بطل الدوري الألماني، عن صدارة الموسم الحالي، لصالح بوروسيا دورتموند بفارق 9 نقاط.

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وتحدث كوفاتش عن مواجهة شباب أياكس: "لديهم لاعبين جيدين مثل دي يونج ودي ليخت، ولابد أن لا نقلل من قيمة بقية الفريق".

وعن لاعبيه في مركز الوسط، جوريتسكا وجوشوا كيميتش: "علينا أن نعتمد على أسلوب بثنائي في الوسط، حتى موعد عودة تياجو ألكانتارا الذي يعرف كيفية اللعب في هذا المركز".

ويعاني بايرن ميونيخ من تذبذب المستوى وهو ما يقلل من حظوظه في الوصول لمنصات التتويج ليعلق: "علينا أن نحاول النجاة والتأهل كأول المجموعة أولاً حتى نلعب مباراة دور الـ16 في الإياب على أرضنا، نحن بعيدين قليلاً في الدوري الألماني، لكننا نعمل على هذا".

ويتألق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الجولات الأخيرة ليشيد به كوفاتش: "أنه بمثابة الأمان لنا، لابد أن الجميع يرى تأثيره وهو لا يريد الرحيل فهو يتحمل المسئولية في النادي، هو يشعر بهذا، ولذلك يلعب بشكل جيد".

وتربط التقارير البافاري، بضم بطل العالم بنيامين بافارد من صفوف شتوتجارت الألماني: "أنه لاعب جيد جدًا، لديه الجودة، لدينا حاليًا 3 مدافعين، ولا نحتاج للرابع أو خامس أو سادس، لا أعتقد أننا نحتاج للتغيير في يناير".

واختتم كوفاتش عن الفرنسي كينجسلي كومان العائد من الإصابة: "لم أتحدث معه بعد، لا أعرف إذا كان يقصد كلماته بالاعتزال المبكر، لديه إصابتين في وقت حساس، وأعرف مشاعره، لكنني لا أعتقد أنه يريد الابتعاد، سيفوز مستقبلاً بالألقاب".

وكان كومان قد أكد في تصريحات أنه يفكر في الاعتزال وعدم جراحات مرة أخرى، بعدما غاب عن منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة.

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