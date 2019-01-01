كوفاتش ينتظر ردًا قويًا من لاعبيه بعد الحرمان من تمثيل منتخب ألمانيا

تعرف على موقف كوفاتش من حرمان ثلاثي بايرن ميونخ من التواجد في المنتخب

توقع نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، ردًا قويًا من لاعبيه جيروم بواتينج وتوماس مولر وماتس هوملز بعد حرمانهم من الانضمام لمنتخب ألمانيا.

بايرن ميونخ أصدر بيانًا للاعتراض على منح لاعبيه من الانضمام للمنتخب كما انتقد مولر القرار.

وقال كوفاتش في تصريحات صحفية: "أعلم أن اللاعبين محبطين بعد القرار وخاصة وأنّه استبعاد نهائي ونحن نتحدث عن أعمار 29 و30 عامًا".

وتابع: "اتوقع منهم ردًا خلال الأسابيع المقبلة ليثبتوا ظلمهم بعد الانضمام للمنتخب، أعتقد أنّ هناك حالة تركيز عامة والرد سيكون في الملعب".

كوفاتش انتقل للحديث عن المنافسة في الدوري الألماني خاصة بعد تقليص الفارق مع بروسيا دورتموند والتساوي في النقاط.

جنابري مصدوم من قرار لوف باستبعاد نجوم بايرن ميونخ 🙄👇 pic.twitter.com/tfAXvjxgjX — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 8, 2019

وأردف: "مؤمن بأن اقترابنا من بروسيا دورتموند جولة عن جولة يمنحنا حافزًا إضافيًا والآن مطلوب منا فقط القيام بعملنا والفوز بالمباريات وعدم التركيز مع أحد".

واختتم: "مواجهة فولفسبورج لن تكون سهلة لأنّهم يقدمون فترة جيدة للغاية وهو ثاني أفضل فريق على صعيد النتائج خارج ملعبه".

بايرن ميونخ يستضيف فولفسبورج قبل أيام فقط من مواجهة ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.