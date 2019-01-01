كوفاتش يعترف بشجار كومان وليفاندوفيسكي في تدريبات بايرن ميونخ

نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يعترف بواقعة شجار كل من كينجسلي كومان وروبرت ليفاندوفيسكي في تدريبات الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اعترف المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ بالشجار الذي وقع بين كلاً من كينجسلي كومان وروبرت ليفاندوفيسكي في تدريبات الفريق.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق المقبلة في الدوري الألماني ضد فريق فورتونا وأكد خلاله أن مثل تلك الأمور معتادة في تدريبات الفرق.

مورينيو يثير التكهنات حول توليه تدريب بايرن ميونخhttps://t.co/stONH0kE88 — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وقال كوفاتش: "لقد كان هناك شجارًا بين هؤلاء الذين تحدث عنهم الإعلام في الساعات الأخيرة، لقد ناقشت ذلك الأمر معهم عقب التدريبات".

وأضاف: "لقد تحدثنا حول الأمر وكلاهما اعتذر عن ذلك السلوك، وكل منهما يشعر بالأسف لوقوع مثل تلك الحادثة في تدريبات بايرن ميونخ".

ميرتساكر: رفضت بايرن ميونخ بسبب جدتي

وأكمل: "بسبب ما أخبرتكم عنه لا يوجد لدينا أي شيء لنضيفه في ذلك الأمر، ولن يكون هناك غرامة لأنهما كانا عقلانيين للغاية، لقد تركنا تلك الحادثة خلف ظهورنا وسنكمل الطريق".

جدير بالذكر أن فريق بايرن ميونخ سيحل ضيفًا على نظيره فورتونا يوم الأحد المقبل وهو على صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة.