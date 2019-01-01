كوفاتش يدافع عن نوير في هدف ماني

هل أخطيء نوير في التعامل مع ماني؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دافع نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، عن قائده مانويل نوير بعد لقطة الهدف الأول لليفربول في شباكه مساء الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وحمل العديد من المتابعين نوير مسؤولية هدف ساديو ماني بسبب خروجه من مرماه وتسهيل مهمة السنغالي في التسجيل.

وقال كوفاتش للصحافة بعد المباراة: "حارس المرمى يجب أن يخرج في تلك اللقطة بالتحديد حتى يتمكن من إيقاف المهاجم".

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وأضاف: "برأيي قرار مانويل بالخروج كان قراراً صائباً".

ماتس هوملز، مدافع بايرن، هو الآخر دافع عن خروج نوير وقال إن ليس الجميع سيتشارك وجهات النظر، ولكن نوير اتخذ قراراً سليماً.

يذكر أن بايرن ميونخ ودع دوري الأبطال بعد الهزيمة مساء الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل واحد أمام ليفربول، والتعادل سلباً ذهاباً.