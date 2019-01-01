كوفاتش يحذر لاعبيه: الموهبة وحدها لاتكفي

نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ يتحدث حول المرحلة الحالية للفريق

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نيكو كوفاتش المدير الفني الكرواتي لنادي بايرن ميونيخ حول المرحلة الحالية مع الفريق، كما وجه رسائل ضمنية لهم من أجل الخروج من المأزق الحالي. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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ويحتل نادي بايرن ميونيخ وصافة الدوري الألماني خلف المتصدر بوروسيا دورتموند برصيد 7 نقاط، وذلك بعد انطلاقة غير موفقة في بطولة الدوري.

وينتظر بايرن ميونيخ مواجهة مصيرية في فبراير المقبل أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول في إطار منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وبخصوص ذلك، قال نيكو كوفاتش للاعبيه إن هذه المرحلة ستشكل ملامح الموسم بشكل كبير، لذا فإن المطلوب من الجميع سيكون بذل كل ما عنده.

وشدد كوفاتش على كون الاجتهاد معيارًا أساسيًا لاختيار اللاعبين، حيث أشار في أكثر من مرة إلى أن الموهبة وحدها لا تكفي ما لم تكلل بالعمل المطلوب.

يذكر أن نيكو كوفاتش كان قد تولى تدريب بايرن ميونيخ بداية الموسم الحالي، وذلك خلفًا للمدرب المؤقت يوب هاينكس الذ أكمل الموسم الماضي خلفًا لأنشيلوتي.