كوفاتش يحذر رافينيا ويكشف موقف ريبيري من مباراة جلادباخ

تعرف على رد مدرب بايرن ميونخ على تصريحات رافينيا

رفض نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، انتقادات رافينيا، لاعب الفريق، كما كشف عن موقف فرانك ريبيري من المشاركة أمام بروسيا مونشنجلادباخ

رافينيا سبق واشتكى من قلة مشاركاته مع الفريق منتقدًا سياسة المدرب.

وقال كوفاتش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لا أحد يمتلك أي أهمية في الفريق أكثر من النادي، واللاعب اعتذر عما بدر منه لي ولزملائه في التدريبات".

وتابع: "لقد انتهى الأمر ولايوجد أزمة مع رافينيا واللاعب تفهم المطلوب منه خلال الموسم الجاري".

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هدوء بيب! 👌 pic.twitter.com/1QliEdANLX — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 1, 2019

المدرب الكرواتي أشار إلى أنّ فريقه يعمل جاهدًا على الاستمرار في تحقيق النجاحات بغض النظر على الإصابات التي يعاني منها.

وأكد: "فرانك ريبيري لن يتمكن من التواجد في مباراة بروسيا مونشنجلادباخ لشعوره ببعض الآلام. سوف نلعب لأجل الفوز ولن تكون مباراة سهلة".

وحقق البافاري الفوز 10 مرات في آخر 11 مباراة بالدوري الألماني ليقترب من إسقاط بروسيا دورتموند من الصدارة.