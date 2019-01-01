كوفاتش يبرر أزمة المصافحة مع كلوب بعد المباراة

اختلاف العادات سبباً في ذلك اللبس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ سعادته بأداء فريقه الدفاعي في مواجهة ليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال كوفاتش:"نصف الكوب ممتلئ والنصف الآخر فارغ. لا يمكنني تذكر الكثير من الأندية التي لم تخسر ولم تتلقَ أهداف في أنفيلد وبهذه النسخة من ليفربول".

وأضاف:"في الوقت ذاته لم نسجل ولم نسمح لهدف بالدخول في شباكنها، نحن على أرضنا الآن، سنلعب على ملعبنا في الآن، أمام 75 ألف مشجع، وطالما أننا لم نتلقَ الأهداف علينا أن نفوز".

وتابع:"الكثير من الفوارق يمكنها أن تحدد كل شيء، لذلك سننتظر. لقد قدمنا مباراة جيدة أمام فريق كبير كان في النهائي العام الماضي، لا يجب علينا إخفاء تلك الحقيقة".

وأوضح:"إذا نظرت للمسابقة، ستجد أن أفضل الفرق واللاعبين يتنافسون في دوري أبطال أوروبا، لقد كان أداء عظيماً من الناحية الدفاعية".

أما عن عدم مصافحته ليورجن كلوب بعد المباراة قال:"هذا كان مضحكاً، لقد كنا في أرض إنجليزية. في ألمانيا حين تنتهي المباراة عادةً ما تصافح اللاعبين أولاً، في إنجلترا يتصافح المدربان أولاً. لقد اعتذرت عن ذلك الأمر وسنفعلها في ألمانيا كما نفعلها عادةً هناك".

يذكر أن التعادل السلبي قد سيطر على يوم الثلاثاء الأوروبي، حيث انتهت مباراة ليون وبرشلونة بنفس النتيجة.