كوفاتش يؤكد نهاية مسلسل هودسون أودوي
أكد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني تعطل صفقة انتقال كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي إلى فريقه.
وقال كوفاتش:"نحن لن نتحرك في سوق الانتقالات أكثر من ذلك. الفرق لا تريد ترك لاعبيها يرحلون، لدينا قائمة جيدة وكبيرة".
وأضاف:"فرانك ريبيري وآريين روبن كانا يتدربان، لذلك يجب أن أترك واحداً أو اثنين في الديار قبل مباراة ليفركوزن، لذلك لا يوجد معنى لضم 3 أو 4 لاعبين إضافيين".
وفي سياق متصل أكد كارل هاينز رومينيجيه ما قاله كوفاتش قائلاً:"لقد تحدثت مع حسن (صاليحميدزيتش المدير الرياضي) في الثالثة والنصف عما إذا كنا سنفعل شيئاً، وأجابني بالنفي".
وأوضح:"حتى بدون هودسون أودوي نملك الآن 5 أجنحة، لذلك يمكننا المواصلة لنهاية الموسم".
يذكر أن جول كان قد علم سابقاً أن اللاعب لا يزال راغباً بالانتقال لبايرن، ولكن تمسك ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي به أحبط الصفقة.