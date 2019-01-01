كوفاتش يؤكد عودة ألابا وكومان قبل مواجهة ليفربول

أنباء جيدة لبايرن قبل اللعب أمام الريدز في دوري أبطال أوروبا

أكد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ، عودة الثنائي ديفيد ألابا وكينجسلي كومان لمواجهة ليفربول غداً الأربعاء.

كومان تعرض للإصابة بعد مباراة الذهاب أمام الريدز في ذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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ألابا أيضاً كان مهدداً بعدم اللحاق بمباراة ليفربول، ولكن كوفاتش كشف عن أنباء سعيدة لجمهور البافاري.

وقال الكرواتي في تصريحات صحفية:"كومان تدرب بشكل مضاعف أمس الإثنين وأصبح جاهزاً للمباراة".

وأضاف:"سعيد جداً بعودته لأنه يقدم إضافة جيدة لنا، لا أعلم حتى الآن هل سيكون أساسياً أم لا".

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وأما عن المباراة:"هناك بعض الضغوط التي أعتبرها إيجابية، الجميع سيشاهد المباراة، كلما نقترب من نهاية الموسم يزداد تركيزنا".

جدير بالذكر أن بايرن يكفيه الفوز بأي نتيجة على ملعبه لبلوغ دور الثمانية، بعد تعادله سلبياً على أرض ليفربول.