كوفاتش ورومينيجه يعلقان على قرار الإقالة

نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يدلي بتصريحه الأخير كمدرب للنادي البافاري.

أكد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ أن قرار إقالة نيكو كوفاتش مساء اليوم من تدريب الفريق البافاري كان ضروريًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها حميديتش تبعه لها المدير الفني بنفسه نيكو كوفاتش والمدير التنفيذي كارل هاينز رومينيجه.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي: "أتوقع الآن أن يتحسن الفريق ويتطور بشكل إيجابي، وأن يكونوا أكثر إلتزامًا بتحقيق أهدافنا من الموسم الجاري".

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وأضاف رومينيجه المدير التنفيذي للنادي: "الأداء في الأسابيع الأخيرة والنتائج أظهرت لنا أننا في حاجة للتحرك، أونيس وحميديتش وأنا تناقشنا مع نيكو على تلك الأسس اليوم الأحد وتوصلنا لنتيجة واحدة أنه لن يستمر في تدريب الفريق، وبلسان بايرن ميونخ أريد أن أشكره على عمله بالأخص في الفوز بلقبين الموسم الماضي".

وأكمل كوفاتش بنفسه: "أعتقد أنه القرار الصحيح للنادي في تلك المرحلة، توصلت لذلك الاستنتاج بسبب النتائج وطريقة اللعب في الفترة الأخيرة، أشكر النادي على ذلك العام ونصف لقد فزت بالدوري والكأس بتلك الفترة بالإضافة للسوبر، لقد كان وقتًا جيدًا في مسيرتي وأتمنى للفريق كل خير".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد تعرض لهزيمة قاسية للغاية مساء الأمس أمام آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.