كوفاتش: هذه مباراة للإعلان عن كرة القدم

الكرواتي سعيد بأداء ونتيجة مواجهته مع أياكس

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الكرواتي، نيكو كوفاتش، بمباراة فريقه بايرن ميونيخ الألماني، أمام أياكس الهولندي.

وانتهت مباراة الجولة الأخيرة بين الفريقين، والتي شهدت شد وجذب بينهما، بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، في لقاء شهد تقاسم الفريقين بطاقة حمراء لكل فريق.

وأنهى بايرن ميونيخ، المجموعة متصدرًا للترتيب بفارق نقطتين عن أياكس الذي حاول تحقيق الفوز لخطف الصدارة.

كوفاتش أشاد بأداء الفريقين قائلاً: "أنها مباراة للإعلان عن كرة القدم، لقد سنحت لنا فرص محققة، وكنا قريبين من إنهاء اللقاء بشكل مبكر".

🇩🇪دورتموند

🇪🇸أتلتيكو مدريد

🇪🇸برشلونة

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿توتنهام

🇫🇷باريس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ليفربول

🇵🇹بورتو

🇩🇪شالكه

🇩🇪بايرن ميونخ

🇳🇱أياكس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿مانشستر يونايتد

🇫🇷ليون

🇪🇸ريال مدريد

🇮🇹روما

🇮🇹يوفنتوس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿مانشستر سيتي



البطل أحد هؤلاء 🙌



الجميع يسعى للتواجد في الواندا ميتروبوليتانو في الأول من يونيو 2019#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/d88QYiaDUz — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وتابع: "لكن للأسف لم يكن لدينا القدرة على استغلالها بالشكل الجيد، لكن الشيء الأهم أننا في صدارة الترتيب، لقد حصدنا 14 من أصل 18 نقطة، ونحن راضون".

ويشهد الموسم الحالي تراجع في نتائج البافاري، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري الألماني، بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.

وسينتظر بايرن ميونيخ، معرفة منافسه يوم الأثنين المقبل الموافق 17 ديسمبر في قرعة دور المجموعات.