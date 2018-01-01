النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

كوفاتش: هذه مباراة للإعلان عن كرة القدم

آخر تحديث
التعليقات()
CHRISTOF STACHE
الكرواتي سعيد بأداء ونتيجة مواجهته مع أياكس

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أشاد المدير الفني الكرواتي، نيكو كوفاتش، بمباراة فريقه بايرن ميونيخ الألماني، أمام أياكس الهولندي.

وانتهت مباراة الجولة الأخيرة بين الفريقين، والتي شهدت شد وجذب بينهما، بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، في لقاء شهد تقاسم الفريقين بطاقة حمراء لكل فريق.

وأنهى بايرن ميونيخ، المجموعة متصدرًا للترتيب بفارق نقطتين عن أياكس الذي حاول تحقيق الفوز لخطف الصدارة.

اختيارات المحررين

كوفاتش أشاد بأداء الفريقين قائلاً: "أنها مباراة للإعلان عن كرة القدم، لقد سنحت لنا فرص محققة، وكنا قريبين من إنهاء اللقاء بشكل مبكر".

وتابع: "لكن للأسف لم يكن لدينا القدرة على استغلالها بالشكل الجيد، لكن الشيء الأهم أننا في صدارة الترتيب، لقد حصدنا 14 من أصل 18 نقطة، ونحن راضون".

ويشهد الموسم الحالي تراجع في نتائج البافاري، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري الألماني، بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.

وسينتظر بايرن ميونيخ، معرفة منافسه يوم الأثنين المقبل الموافق 17 ديسمبر في قرعة دور المجموعات.

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق