كوفاتش: نعم كذبت ضد ليفربول وأحيانا استفز لاعبي بايرن ميونيخ

المدرب الكرواتي يتحدث عن مباراة ليفربول في دوري الأبطال وطرقه لتحفيز لاعبيه

اعترف نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ، أنه يحاول أحياناً استفزاز لاعبيه، من أجل خلق دوافع جديدة لديهم.

بايرن عاد مجدداً للمنافسة بقوة على صدارة الدوري الألماني، باحتلاله المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

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ويتواجد البافاري بقوة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، كما لازال في سباق الحصول على كأس ألمانيا، ليكشف كوفاتش عن طريقته لتحسين أداء فريقه.

وقال الكرواتي:"أحياناً أقوم باستفزاز اللاعبين، وذلك عن طريق صافرة وهمية في التدريبات لإشعال الأجواء وقتل الخمول".

"فان دايك يلعب في ليفربول وأريد أن أتعلم من خبرته وأتمكن من اللعب بجانبه"

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وأضاف:"الأمور تبدو صعبة جداً لتحفيز اللاعبين قبل المباريات ولكني أبذل كل ما بوسعي، اللاعب نفسه لديه مسؤولية شخصية لتحميس نفسه".

مباراة ليفربول في ذهاب دور الـ16 من الأبطال، شهدت واقعة مثيرة عندما اعترف خافي مارتينيز مدافع الفريق، بأنه ادعى الإصابة في الدقيقة 85 لتهدئة اللقاء وكسب المزيد من الوقت.

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وعلق مدرب البافاري ضاحكاً:"كنت أرغب في حماية اللاعب قبل كل شيء، هل يريد الناس القول بأننا نكذب؟ حسناً هذا صحيح".

ويستعد بايرن لاستضافة ليفربول في إياب دور الـ16 يوم الأربعاء القادم، وهو بحاجة للفوز بأي نتيجة لبلوغ دور الثمانية بعد تعادله بدون أهداف في أنفيلد.