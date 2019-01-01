كوفاتش: لن نخترع مركزًا لكوتينيو وقمنا بتغريم سانشيس

نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يؤكد أن ريناتو سانشيس تم تغريمه بسبب تصرفاته الأخيرة مع الفريق البافاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ أن لاعبه ريناتو سانشيس تم تغريمه في الأسبوع الماضي بسبب تصرفاته التي تبعت مباراة الفريق في الدوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن المؤتمر الخاص بالجولة القادمة، وأكد خلالها أن كوتينيو لن يشارك أساسيًا في لقاء الغد.

وقال كوفاتش: "التواجد في مركز صانع الألعاب هو الأفضل بالنسبة لكوتينيو، ويستطيع أيضًا التواجد في أكثر من مركز آخر، بايرن ميونخ لن يختلق مركزًا خاصة له، حتى هو لا يريد ذلك".

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وأضاف: "لا يعد في حالة بدنية جيدة في الوقت الحالي، لن يبدأ مباراة يوم السبت بكل تأكيد، ولن يخوض الـ ٩٠ دقيقة، نريد تفادي أي مخاطر".

وأكمل عن الإصابات: "بواتينج لا يزال مريضًا، ولم يتدرب بالأمس ولا اليوم، وجورتسيكا لم يتدرب من الأسبوع الماضي، كما أن أرب مريضًا ولن يشارك أيضًا".

واختتم عن تصريحات ريناتو سانشيس: "تم تغريمه لكن ليس بسبب التصريحات، بل لأنه لم يشارك في التدريب الذي تبع المباراة لمن لم يشاركوا فيها، وساق سيارته الخاصة للمنزل دون إذن".

جدير بالذكر أن سانشيس كان قد أكد في تصريحات جديدة الأسبوع الماضي على رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ في ظل قلة الدقائق التي يحصل عليها.