كوفاتش: ميسي لا يُصدق وعلاقتي برومينيجه جيدة

تعرف على تصريحات كوفاتش قبل مباراة هانوفر

أكد نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، أنّ علاقته بكارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي للفريق، جيدة للغاية مشيدًا بما قدّمه ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أمام ليفربول.

ميسي سجل هدفين وقاد برشلونة للانتصار بثلاثية نظيفة على ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كوفاتش في المؤتمر الصحفي لمباراة هانوفر: "قلت الأسبوع الماضي إن آخر 4 مباريات في الموسم دائمًا مليئة بالمفاجآت، فإما الفوز بكل شيء أو خسارة كل شيء. هانوفر يلعب لأجل النجاة من الهبوط وسوف تكون مباراة صعبة".

وتابع: "ماذا أقول عن ميسي؟ أعتقد أنّ أي شيء سيكون أقل مما يستحقه. حينما كنت مدربًا لكرواتيا كنت أصوت له في الأفضل في العالم. إنّه لا يُصدق".

المدرب الكرواتي أشار إلى جاهزية آرين روبن وفرانك ريبيري مؤكدًا مشاركتهم في المباريات المقبلة، كما أوضح استمرار إصابة خاميس رودريجيز ومانويل نوير وسوف يعود خافي مارتينيز للتدريبات غدًا.

وأردف: "الاعبون يعرفون أننا فرطنا في فرصة كبيرة للابتعاد بالصدارة بعد التعادل مع نورنبيرج، وبغض النظر عن النتيجة فلازلنا الطرف الأفضل".

✨سيُكتب في سجلات تاريخ كرة القدم أن ليونيل ميسي كان يُسجل الضربات الحرة كما يسجل الآخرون ضربات الجزاء 👌⚽️ pic.twitter.com/l2rsYF4WkO — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019

واختتم: "علاقتي برومنيجيه جيدة للغاية وتصريحاته حول رغبته رؤية تشابي ألونسو مدربًا لا تغضبني. سوف أحاول إنهاء الموسم محققًا البطولات".

بايرن ميونخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 71 نقطة بعد 31 جولة متفوقًا على بروسيا دورتموند بفارق نقطتين.