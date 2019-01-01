كوفاتش: ليفربول شغل عقل اللاعبين في أوجسبورج وكفى أخطاء

انتصار صعب ومهم لبايرن ميونخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حذر نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، فريقه من تكرر الأخطاء الدفاعية وأنها قد تتسبب في أن تكلفه مباراة ليفربول المقبلة بدوري الأبطال.

وفاز بايرن مساء الجمعة على مضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف لهدفين، ليقلص الفارق مع المتصدر دورتموند إلى نقطتين قبل مباراة الأخير.

وقال كوفاتش بالمؤتمر الصحفي: "تلك الأخطاء الدفاعية لا يجب أن تحدث أمام ليفربول، إذا تركت لهم المساحة يملكون ثلاثي بالأمام سيجعلون كل دقيقة خطيرة".

وواصل: "لذا من المهم أن تمتلك المسؤولية وتتصرف على أساسها وتدافع بشكل جدي، وليس كما حدث في الدوري وتترك كل فريق يسجل عليك".

واستمر الكرواتي: "من ثلاث تسديدات سجل أوجسبورج مرتين، وهذه مشكلتنا طوال الموسم، كل تسديدة بهدف، وعندما لا نمتلك الكرة لا ننفذ ما أطلبه، وهو ما يكلفنا".

واعترف كوفاتش بالتركيز على مباراة ليفربول: "ربما كان بعضنا يفكر في ليفربول، هذا خاطيء، ولكنه أيضاً منطقي وشيء بشري، عانينا واستقبلنا هدفاً في الدقيقة الأولى وهذا مزعج".

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وختم: "في النهاية تحسنا في الشوط الثاني وخلقنا فرصاً وانتزعنا فوزاً بالعمل الجماعي للفريق ككل".

ويستضيف بايرن ميونخ ليفربول بألمانيا في اللقاء القادم للبافاري ضمن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.