كوفاتش لا يحتاج للشرح وفافر لا يعرف صحة قراراته

بايرن ميونيخ يحقق فوزًا كاسحًا في الكلاسيكير

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الكرواتي نيكو كوفاتش سعادته بالفوز الكبير على بوروسيا دورتموند والعودة لصدارة الدوري الألماني مرة أخرى.

واستضاف بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند في الكلاسيكر وحقق الفوز بنتيجة عريضة بخماسية نظيفة جاء منها 4 في الشوط الأول.

وقال كوفاتش عقب نهاية اللقاء: "كرة القدم أحياناً لا تحتاج للشرح، لقد وضعنا دورتموند تحت الضغط منذ الدقيقة الأولى ووضعنا اللقاء في إيدينا، كان هذا رائعًا".

وتابع: "كانت هناك فرصة قليلة ضدنا بسبب قيام المهاجمين بعملهم بطريقة جيدة، أنا سعيد خصوصاً بسبب الفريق الذي تم انتقاده كثيرًا مؤخرًا".

ملخص ما حدث في مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دوتموند بشكل كوميدي 🤦‍♂️😅 pic.twitter.com/CGyfOUuRw7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

وفي السياق ذاته ومن الناحية الأخرى، تحدث لوسيان فافر على الخسارة الثقيلة لفريقه: "كانت هذه ساعة تعليمية، مباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا، كانوا أفضل بكثير، لعبوا بسرعات أكبر".

وواصل السويسري: "بعد المباراة من السهل القول أنه ليس من الجيد إبقاء جوتزه خارج المباراة، لكن لم أعرف إذا كان سيكون هذا جيدًا مع نظام آخر".

واختتم: "علينا الآن التركيز على المباريات المقبلة، لإنه إذا لعبنا بنفس الطريقة ستكون الأمور صعبة".

وعاد بايرن للصدارة بعد جولة وحيدة، برصيد 64 نقطة مقابل 63 نقطة، و6 مباريات متبقية لحسم لقب البوندسليجا.