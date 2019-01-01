كوفاتش: فكرنا في أننا سنفوز باللقاء لكن هذا لم يعمل معنا

بايرن فقد الصدارة لصالح دورتموند

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني الكرواتي، نيكو كوفاتش، عن تعادل بايرن ميونيخ وفقدان صدارة الدوري الألماني لصالح بوروسيا دورتموند.

وفرض فرايبورج التعادل على بايرن بهدف لكل فريق، فيما خطف بوروسيا دورتموند فوزًا قاتلاً بهدفين في الوقت القاتل أمام فولفسبورج.

ليتصدر دورتموند بفارق نقطتين، قبل لقاء دير كلاسيكر، في ملعب أليانز أرينا.

وقال كوفاتش عقب نهاية اللقاء: "بالطبع أنا محبط وكذلك مستاء من النتيجة، لأننا لم نستغل الأمر لصالحنا بعدما لعبنا جيدًا في الشوط الثاني".

مرعب - مُخيف - احذر من اللعب أمامه 👀



✨ألكاسير يصبح أول لاعب في الدوري الألماني في تاريخ البوندسليجا يُحرز 5⃣ أهداف بعد الدقيقة 90 في موسم واحد فقط. pic.twitter.com/tnIynB3T1O — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

وتابع: "لم نلعب جيدً الشوط الأول، لم نلعب المباراة لما توقعنا أن نخوضها، اعتقد أن لاعب أو آخرين فكروا في أننا سنفوز باللقاء لكن هذا لم يعمل معنا".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ27.