كوفاتش عن صفقة هيرنانديز: يمتلك عقلية رائعة وسيستكمل العلاج في ميونيخ

المدافع الفرنسي انتقل للبافاري وهو يعاني من إصابة في الركبة

أعرب نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ، عن سعادته الشديدة بالتعاقد مع المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز.

بايرن أعلن أمس الأربعاء، عن تفعيل الشرط الجزائي في عقد هيرنانديز من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو.

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الدولي الفرنسي لم يظهر مع أتلتيكو منذ ديربي مدريد في فبراير الماضي، ولازال يتعافى من جراحة في الركبة.

كوفاتش قال عن الصفقة:"نشعر بسعادة كبيرة بضم لوكاس، فهو لاعب صغير ويمكنه اللعب في أكثر من مركز ويتمتع بعقلية جيدة".

وأضاف:"العملية التي أجراها مرت بشكل جيد وسيقوم باستئناف مرحلة العلاج في ميونيخ.

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ووفقاً لبعض التقارير الصحفية فإن إصابة هيرنانديز ستحرمه من إكمال الموسم مع أتلتيكو، لكنه سيكون جاهزاً لبداية الموسم القادم مع بايرن.

يذكر أن الفرنسي يعتبر هو الصفقة الثانية للنادي البافاري، بعدما حسم التعاقد مع بنيامين بافارد لاعب شتوتجارت.