كوفاتش سعيد بمستوى بايرن ميونخ وحميديتش يكشف موقف رودريجيز

تعرف على تصريحات مدرب بايرن ميونخ والمدير الرياضي بعد الفوز على هوفنهايم

أكد نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، أنّ فريقه قدّم مباراة مميزة أمام هوفنهايم فيما تحدث المدير الرياضي، حسن صالحميديتش، عن موقف خاميس رودريجيز.

بايرن ميونخ انتصر بثلاثية لهدف ليقلص الفارق مع بروسيا دورتموند إلى 3 نقاط.

وقال المدير الفني للبافاري: "قدمنا مباراة جيدة وبالتحديد في الشوط الأول بعد أن ضغطنا على المنافس وسيطرنا على الإيقاع".

وتابع: "من الجيد الفوز باللقاء والخروج بالنقاط الثلاثة لأن هذا الأمر يجعلنا نستمر في مطاردة بروسيا دورتموند على الصدارة وننتظر منهم فقدان النقاط لنقلل الفارق".

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في إطار متصل، علّق المدير الرياضي على موقف رودريجيز بقوله: "لقد تعرض لإصابة قبل فترة التوقف الشتوي ولكنّه عاد الآن وسوف يحصل على فرصة للمشاركة دون شك. إنّه لاعب من طراز رفيع".

وأردف: "ليون جورتسيكا لاعب قوي ولديه القدرة على تسجيل الأهداف كما شاهدنا في المباراة".

واختتم: "قدمنا مباراة رائعة في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني انخفض المردود قليلًا ومع ذلك نجح الفريق في الاحتفاظ بالمبادرة والاستمرار في تسجيل الأهداف".

ويمتلك البافاري 39 نقطة بعد 18 جولة وعلى بعد 3 نقاط فقط ومباراة لبروسيا دورتموند.

ويواجه متصدر البوندسليجا نظيره لايبزيج مساء اليوم، الأحد، في الجولة 18 من البطولة.