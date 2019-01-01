كوفاتش سعيد بمستوى بايرن ميونيخ رغم الخسارة من أرسنال

قمة مثيرة وخسارة للبافاري أمام نظيره البافاري

أعرب نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ، عن رضاه التام على مستوى فريقه رغم الخسارة الودية من أرسنال.

بايرن تعرض للهزيمة بهدفين مقابل هدف للمدفعجية، في مباراته الأولى بكأس الأبطال الدولية استعداداً للموسم الجديد.

هدف البافاري جاء عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، بينما أحرز لأرسنال إيدي نيكيتا وإيريك أوباميانج.

كوفاتش قال بعد المباراة:"كانت مواجهة ممتعة ومثيرة مليئة بالسرعة والحيوية بين الفريقين".

وأضاف:"في مثل هذه المرحلة من الموسم يجب على الفريقين الشعور بالرضا التام بالأداء، خاصة ما قدمناه نحن على الناحية الهجومية رغم الخسارة".

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وتابع:"أهم شيء أن المباراة كانت تستحق المشاهدة لكل ما تابعها، النتيجة مجرد شيء ثانوي باعتبارها لقاء ودي".

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يذكر أن المباراة القادمة لبايرن ستكون أمام نظيره الإسباني ريال مدريد في 21 يوليو الجاري.