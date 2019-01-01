كوفاتش: روبن لن يواجه ليفربول وابتسمت بعد خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

أنباء أخرى إيجابية بعودة الجناح الفرنسي كينجسلي كومان للعب أمام الريدز

أكد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ، جاهزية الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، واقترابه من العودة للمباريات مرة أخرى.

كومان غاب عن معظم مباريات بايرن منذ تعادله مع ليفربول في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

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كوفاتش أكد أن الفرنسي يتعافى بشكل جيد، ومن المتوقع له اللعب أمام الريدز بمواجهة الإياب الأسبوع القادم.

وقال كوفاتش في تصريحات صحفية:"كومان اقترب جداً من اللعب أمام ليفربول، أما كورينتين توليسو سيعود آخر الشهر".

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🇪🇸 جوارديولا 82.6%

🇳🇴 سولشاير 82.35%

🇮🇹 أليجري 80.55%

🇩🇪 توخيل 80.48% pic.twitter.com/V6M4PrbyfP — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وأما روبن:"يعاني من إصابة تعرض لها الثلاثاء الماضي، لن يلعب يوم السبت بكل تأكيد وأيضاً أمام ليفربول".

استبعاد جيروم بواتنج وتوماس مولر وماتس هوملز من منتخب ألمانيا:"لا أريد التعليق على قرارات لوف لأنها وظيفته، ولكنهم يشعرون بالإحباط الشديد من هذا القرار".

وأضاف:"سنحاول مساعدتهم على تخطي تلك الأزمة والمضي قدماً في الفترة المقبلة".

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خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا:"ابتسمت قليلاً، لأن الجميع سخر مني لتحذيري من أياكس عندما لعبوا ضدنا في دور المجموعات".

بايرن يستعد لمواجهة فولفسبرج في الدوري الألماني السبت القادم، قبل استضافة ليفربول بدوري الأبطال الأربعاء 13 مارس الجاري.