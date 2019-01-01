كوفاتش: بايرن ميونيخ يفتقد للاعب مثل كانتي

نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ يتحدث حول حاجة فريقه لنجم تشيلسي نجولو كانتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ إن الفريق في حاجة للاعب مثل نجولو كانتي.

وكان بايرن ميونيخ ينتظر مواجهة هامة اليوم أمام ضيفه بوروسيا دورتموند في كلاسيكو كرة القدم الألمانية.

وبخصوص ذلك، قال كوفاتش إن بايرن ميونيخ يمتلك فريقًا مميزًا، ولكنه يفتقد لبعض التفاصيل التي تجعله يظهر بصورة غير جيدة أحيانًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "هنا في بايرن نحتاج إلى لاعب يمتلك مخزونًا بدنيًا خارقًا ولا يقف طوال المباراة من أجل تحريك زملاءه"

وتابع: "نحن في حاجة للاعب من نوعية نجولو كانتي، لو كان كانتي هنا لكانت الأمور ستكون أفضل بكثير"

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يذكر أن بايرن ميونيخ يحتاج إلى الفوز على بوروسيا دورتموند مساء اليوم من أجل استعادة صدارة الدوري الألماني.