كوفاتش: بايرن ميونخ لن يخاطر مع نوير

نوير وإصابة جديدة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، أن فريقه لن يستعجل عودة حارسه وقائده مانويل نوير من الإصابة ويثق في بديله ستيفن أولريخ.

وسيغيب نوير لأسبوعين على الأقل وقال الحارس في مؤتمر صحفي إنه يتطلع للعودة في لقاء لايبزج الشهر المقبل قبيل ختام الدوري الألماني.

وقال كوفاتش في تصريحات مع الموقع الرسمي: "لن نغامر مع نوير، سنتركه يتعافى ويأخذ كامل وقته، سفين يملك ثقتنا وحصل عليها ويستحق الاحترام، أنا متفائل".

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"مستر يوروبا ليج" 😎#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/opPKlNF3yw — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019

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وعن بقية الإصابات: "ماتس هوملز بدأ الركض ويشعر بتحسن، سنرى مدى مشاركته أمام فيردر السبت، إذا لم يكن جاهزاً هناك بواتينج وسوله".

وأتبع: "خاميس يعاني من مشكلة عضلية، أما توليسو وتحسن كثيراً ولكن لنرى إذا كان سيلعب هذا الموسم، الجميع جاهز حالياً باستثناء روبن فقط.

وعلق كوفاتش على مواجهتي بريمين في الدوري والكأس: "فقط نفكر حالياً في لقاء البوندسليجا، الكأس أبعد وسنتحدث عنه بعد المباراة الأولى، إذا عملنا جيداً سيكون من الصعب هز شباكنا".

ويلعب بايرن ميونخ مساء السبت في البوندسليجا على أرضه مع فيردر بريمين، ثم يعود الأربعاء لمقابلة نفس الفريق على ملعبه، ولكن في بطولة الكأس.